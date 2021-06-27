4 مدن تسجل 46 درجة كأعلى حرارة بالمملكة

سجلت المدينة والدمام والاحساء ورفحاء أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 46 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 23 درجة مئوية. أما نسبة الرطوبة فقد سجلت جازان أعلى نسبة رطوبة بلغت 85 أما المدينة المنورة والعلا ورفحاء فكانت الأقل رطوبة حيث بلغت 20. وتوقع المركز الوطني للأرصاد طقسا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة كما تنشط الرياح على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مما يتسبب في إثارة الاتربة والغبار.



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