شكرا لقرائتكم خبر عن 60 ألف مستفيد من عيادات " تطمن " بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت عيادات "تطمن" في محافظة حفر الباطن خدماتها لـ 60.672 مستفيداً، منذ بدء العمل فيها حتى الآن من خلال ثلاث عيادات بمستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، ومركز صحي أبو موسى.

وأوضحت صحة حفر الباطن أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة، ولا تحتاج إلى مواعيد حجز مسبقة.