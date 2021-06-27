شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : المجالس البلدية هي عين المواطن وشريك للمسؤول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم الأحد رئيس المجلس البلدي بمحافظة الأحساء الدكتور أحمد بن حمد البوعلي يرافقه أعضاء المجلس .

وقدم رئيس المجلس لسموه تقريراً عن إنجازاتهم خلال الفترة الماضية وما قدموه من جهود لتطوير العمل البلدي في محافظة الأحساء.

وأشاد سموه بالدور الذي يقوم به المجلس البلدي لتجويد المشاريع ومتابعة تنفيذها حسب اختصاص المجلس بالتعاون مع الأمانة والتكامل معها من أجل الوصول لأعلى مستويات الجودة في خدمة المواطن ومعالجة الملاحظات إن وجدت .. مقدراً سموه لهم ما قاموا به من جهود مثمرة تصب في مصلحة المحافظة وسكانها .

وقال سموه " كل عمل لا بد ان يبدأ بخطة محكمة وبأهداف واضحة من أجل الوصول لما يخدم ما قام عليه هذا العمل، وللمجالس البلدية أدوار مهمة فهي عين المواطن وشريك للمسؤول من أجل الوصول إلى خدمات ترتقي لطموحات ولاة الأمر والمواطنين".

ورفع البوعلي شكره لسموه الكريم على دعمه الدائم للمجلس وأعماله وبرامجه مما انعكس إيجاباً على أدائه وإنجازاته .