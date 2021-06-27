شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل تعلن موعد التقديم للبكالوريوس والدبلوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الملك فيصل عن موعد فتح بوابة القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم (الانتظام)، وذلك مساء يوم السبت 23-11-1442هـ، ويستمر التسجيل حتى الثانية عشرة ظهرًا من يوم الأربعاء 27/ 11 / 1442هـ .

وأكد عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان على ضرورة تعبئة جميع حقول البيانات عند التقدم على البوابة واختيار الرغبات بكل دقة وعناية، لتعذر إمكانية التعديل بعد إغلاق البوابة، مشيرًا إلى أن الجامعة ستقوم بالمفاضلة بين المتقدمين إلكترونيًّا بحسب النسبة الموزونة، والأعداد التي اعتمدتها مجلس الجامعة، وبناء على الرغبات التي يتم اختيارها تسلسليا، وسيقوم النظام بإعطاء الأفضل من الأعلى وهي الرغبة الأولى، وحتى الأدنى في حال انطباق شروط القبول المحددة حسب دليل القبول.

وحول آلية اختيار الرغبات بين الدكتور الفريدان أن على المتقدمين من (الطلاب) اختيار الرغبات وعددها (26) ستة وعشرون رغبة (لخريجي الثانوية - القسم العلمي)، أو اختيار الرغبات وعددها (10) عشر رغبات (لخريجي الثانوية - القسم الشرعي، والأدبي، والإداري، وتحفيظ القرآن الكريم، والمعهد العلمي)، وأما المتقدمات من (الطالبات) فعليهن الاختيار من الرغبات و عددها (26) ستة وعشرون رغبة (لخريجات الثانوية - القسم العلمي)، أو اختيار الرغبات وعددها (11) إحدى عشرة رغبة (لخريجات الثانوية القسم الشرعي، والأدبي، والإداري، وتحفيظ القرآن الكريم)، وأشار إلى أنه في حال عدم اختيار واكتمال الرغبات جميعها يعد طلب القبول غير مكتمل، ويتم استبعاده من المفاضلة.

وأوضح الدكتور الفريدان أن الطلبة الذين لم يتم قبولهم خلال الدفعة الأولى لا يحتاجون إلى إجراء أي تنشيط أو غيره، وعليهم فقط انتظار الدفعات اللاحقة حسب ترتيب تسلسهم في الانتظار مع زملائهم، وفي حالة انطباق شروط القبول عليهم، وتوفر مقاعد شاغرة، سيظهر قبولهم في إحدى الدفعات المحددة، أو ربما لا يتم قبولهم نهائيًّا لاكتمال الأعداد.

ودعا الدكتور الفريدان إلى ضرورة متابعة التقويم الزمني وإجراءات دليل القبول للعام الجامعي 1442-1443هـ، ومتابعة كل ما يصدر عن الجامعة من إعلانات بهذا الشأن عبر موقعها وحساباتها الرسمية، كما بين أن الجامعة وفرت فريقًا تقنيًّا مختصًّا لتقديم الدعم الفني عند وجود أي تعثر أثناء التسجيل في البوابة الإلكترونية، وذلك من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected]