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توقيف 64 شخصًا ارتكبوا مخالفات رعي

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الدمام - شريف احمد - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (64) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (13) مواطنًا و(51) مقيمًا، من الجنسيات السودانية والباكستانية والبنجلادشية والهندية واليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي (1666) رأسًا من الإبل و(2636) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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