صعود أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت أسعار النفط، خلال الساعات الماضية، 76.18 دولار للبرميل؛ وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.05 دولار للبرميل.

الأسواق العالمية

ذكرت تقارير إعلامية عالمية بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية ارتفعت إلى أعلى مستويات لها منذ شهر أكتوبر 2018، حيث جاءت الأسعار مدعومة بالتوقعات بأن يتفوق نمو الطلب على الإمدادات.

كما سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية هي الخامسة لها على التوالي بأكثر من 3%.

ويعقد تحالف أوبك بلس اجتماعه بداية يوليو المقبل، وذلك لمناقشة المزيد من تخفيف من تخفيضات الإنتاج اعتبارًا من شهر أغسطس 2021.

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