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توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، أن تستمر الأجواء شديدة #الحرارة على المنطقة #الشرقية اعتباراً من يوم غد #الإثنين حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وقال: "يُتوقع أن تراوح درجات #الحرارة العظمى ما بين ٤٨ و٥٠ °م، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية لمنطقتَي #الرياض و #الحدود_الشمالية".
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 01:45 PM
في الشرقية اعتباراً من يوم غد.. التأثير يمتد والتراوح لا يقل عن 48 درجةهنا العظمى 50.. "الأرصاد" تحذّر من أجواء شديدة الحرارة لنهاية الأسبوع
توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، أن تستمر الأجواء شديدة #الحرارة على المنطقة #الشرقية اعتباراً من يوم غد #الإثنين حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وقال: "يُتوقع أن تراوح درجات #الحرارة العظمى ما بين ٤٨ و٥٠ °م، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية لمنطقتَي #الرياض و #الحدود_الشمالية".
، هنا العظمى 50.. "الأرصاد" تحذّر من أجواء شديدة الحرارة لنهاية الأسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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