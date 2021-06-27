، هنا العظمى 50.. "الأرصاد" تحذّر من أجواء شديدة الحرارة لنهاية الأسبوع ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الشرقية اعتباراً من يوم غد.. التأثير يمتد والتراوح لا يقل عن 48 درجة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، أن تستمر الأجواء شديدة #الحرارة على المنطقة #الشرقية اعتباراً من يوم غد #الإثنين حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال: "يُتوقع أن تراوح درجات #الحرارة العظمى ما بين ٤٨ و٥٠ °م، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية لمنطقتَي #الرياض و #الحدود_الشمالية".