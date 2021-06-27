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هنا العظمى 50.. "الأرصاد" تحذّر من أجواء شديدة الحرارة لنهاية الأسبوع

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محمد بن مسعود - الدمام - في الشرقية اعتباراً من يوم غد.. التأثير يمتد والتراوح لا يقل عن 48 درجة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، أن تستمر الأجواء شديدة #الحرارة على المنطقة #الشرقية اعتباراً من يوم غد #الإثنين حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال: "يُتوقع أن تراوح درجات #الحرارة العظمى ما بين ٤٨ و٥٠ °م، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية لمنطقتَي #الرياض و #الحدود_الشمالية".

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 01:45 PM

في الشرقية اعتباراً من يوم غد.. التأثير يمتد والتراوح لا يقل عن 48 درجة

هنا العظمى 50.. "الأرصاد" تحذّر من أجواء شديدة الحرارة لنهاية الأسبوع
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، أن تستمر الأجواء شديدة #الحرارة على المنطقة #الشرقية اعتباراً من يوم غد #الإثنين حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال: "يُتوقع أن تراوح درجات #الحرارة العظمى ما بين ٤٨ و٥٠ °م، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية لمنطقتَي #الرياض و #الحدود_الشمالية".

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المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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