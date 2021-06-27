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جدة.. 8103 جولات تُغلق 36 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية

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محمد بن مسعود - الدمام - خلال يومين وشملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين 8103 جولات رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 36 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة ورصدت الفرق الميدانية خلالها 61 مخالفة، تنوّعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.أمانة محافظة جدة

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 01:22 PM

خلال يومين وشملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة

جدة.. 8103 جولات تُغلق 36 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين 8103 جولات رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 36 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة ورصدت الفرق الميدانية خلالها 61 مخالفة، تنوّعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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