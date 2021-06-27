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نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين 8103 جولات رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 36 منشأة مخالفة.
وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة ورصدت الفرق الميدانية خلالها 61 مخالفة، تنوّعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.أمانة محافظة جدة
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 01:22 PM
خلال يومين وشملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظةجدة.. 8103 جولات تُغلق 36 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية
نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين 8103 جولات رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 36 منشأة مخالفة.
وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة ورصدت الفرق الميدانية خلالها 61 مخالفة، تنوّعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.
، جدة.. 8103 جولات تُغلق 36 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية ،
المصدر : الخليج 365
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