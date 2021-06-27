شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الأرصاد» يتوقع استمرار هطول أمطار رعدية على 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن ‏توقعاته باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية اعتباراً من اليوم الأحد وحتى نهاية الاسبوع الجاري على مرتفعات منطقتي عسير وجازان؛ حيث تشمل الأجزاء الساحلية.

وأوضح مركز الأرصاد أنه يمتد تأثير الحالة إلى مرتفعات منطقتي الباحة، ومكة المكرمة.

وكان المركز، قد توقع طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان ، عسير ، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.