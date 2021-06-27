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«الشورى» يناقش مقترحًا لتشريع نظام جديد للرياضة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أحال رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ إلى اللجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مقترحاً لتشريع نظام للرياضة لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، بعدما تقدم به عضو المجلس تركي العواد اللاعب السابق والمحلل الرياضي، وعضو الشورى فيصل آل فاضل.

ويعمل النظام المقترح على تشجيع ممارسة بمختلف أنواعها وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، وتنظيم قطاع الرياضة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم النشاط الرياضي والهيئات والترخيص لإقامة المنشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية والترخيص للأندية الرياضية والرقابة عليها وتسوية النزاعات الرياضية، بحسب صحيفة "الرياض".

ويهدف النظام الجديد أيضًا إلى تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي وتنميته وجذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية، وتعزيز الشفافية وإجراءات الحوكمة في مختلف الأنشطة والمجالات الرياضية والحد من الممارسات غير المشروعة.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى تنمية روح المنافسة الشريفة والحد من التمييز والإساءة والتعصب الرياضي، ومكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الرياضية وتنفيذ التزامات المملكة الدولية المتعلقة بتلك المجالات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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