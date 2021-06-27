شكرا لمتابعة خبر عن أمين الشرقية يصدر قرار بترقية القرني للمرتبة الثالثة عشر في أمانة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارا يقضي بترقية المهندس علي بن سعيد القرني، مدير عام الجودة والتميز المؤسسي، للمرتبة الثالثة عشر بأمانة المنطقة الشرقية.

من جهته أعرب المهندس علي القرني عن شكره وتقديره لمعالي أمين المنطقة الشرقية، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، متمنيا من العلي القدير أن يوفقه، وأن يكون عند حسن الثقة في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي.