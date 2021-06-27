مركز لقاحات الرس.. واجهة حضارية للخدمة الصحية

الرياض - محمد عبدالله - خصصت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لصحة منطقة القصيم مركز الأمير سلطان الحضاري في محافظة الرس، لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا (كوفيد 19) من المواطنين والمقيمين، حيث يأتي ضمن المراكز الخمسة المخصصة على مستوى المنطقة.

ويقدم المركز خدمات متميزة للراغبين في تناول جرعات اللقاح، تبدأ من الاستقبال السلس وتنظيم طريقة الدخول، وتوفير العديد من الغرف لتناول اللقاح، فضلا عن تهيئة المكان بكل سبل الراحة.

كما يتميز مركز لقاحات الرس بكادر طبي متميز، تم اختيارهم وتدريبهم على فن التعامل مع المراجعين من مختلف الفئات والجنسيات حتى يصل الشخص إلى غرف اللقاح، فضلا عن توافر ممرضين وممرضات متميزين يباشرون عملية التطعيم.

ويضم المركز 9 محطات للتطعيم وواحدة للانتظار، وكادر طبي مكون من 42 ممارسا صحيا، إضافة إلى 20 متطوعا من الجنسين للمساعدة في تقديم الخدمات بالمركز، الذي يعد واجهة حضارية للمسؤولين عن القطاع الصحي بوزارة الصحة ومحافظة الرس.