توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 25% بدءًا من اليوم

الرياض - محمد عبدالله - تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد 2021، تطبيق قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 25% في المنشآت التي لديها 5 عاملين فأكثر.

وبحسب العربية يأتي تطبيق القرار اليوم بعد انقضاء المهلة التي منحتها «الموارد البشرية» للمنشآت لترتيب أوضاعها والتي استمرت 9 أشهر منذ صدور القرار في 18 صفر الماضي.

وأعلنت الموارد البشرية، في وقت سابق أن خطة مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، يتضمن عدة وظائف تشمل: (وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووظائف تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، ووظائف الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات).

وتستهدف الوزارة، بقرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرة إلى أن هذا القرار يوفر 60% من الفرص الوظيفية في الشركات الكبرى.

ونوَّهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أنه طبقًا لقرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات فإن الرواتب تبدأ من 7 آلاف ريال للوظائف التخصصية، و5 آلاف ريال للوظائف الفنية.

كان هذا القرار قد جاء ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة، وامتدادًا لاتفاقية خطة توطين وظائف الاتصالات و تقنية المعلومات التي أبرمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف السعودية ممثلًا باللجنة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات والتي تهدف لتمكين خريجي الاتصالات وتقنية المعلومات من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للإسهام في تنمية القطاع الخاص.

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