شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مخالفة 26 شخصًا جمعوا تبرعات دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 26 مخالفة بحق (18) مواطنا و (8) مقيمين بالتنسيق مع الجهات المختصة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية من خلال قيامهم بالجمع والدعوة إلى جمع التبرعات دون الحصول على الترخيص، وحيث تنص المادة (12) من اللائحة على معاقبة كل من يخالف أحكام هذه اللائحة.

وتؤكد الوزارة على دعمها لكافة وجوه العمل التنموي الخيري بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية والمنصات المعتمدة لحفظ الأمن ومنع استغلال أصحاب النفوس الضعيفة لأموال المتبرعين في الأعمال المشبوهة التي تخل بالأنظمة وتستهدف أمن الوطن.