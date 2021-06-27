بدء القبول الإلكتروني في صناعي الحناكية والكلية التقنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الحناكية اليوم استقبال طلبات الالتحاق في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1443هـ عبر البوابة الإلكترونية للقبول “قبولي” ولمدة 10 أيام, فيما تبدأ الكلية التقنية بالحناكية الأحد القادم الـ 24 من الشهر الجاري إجراءات القبول الإلكتروني للمتقدمين للالتحاق ببرامجها للعام التدريبي القادم, ويستمر القبول لمدة 10 أيام.

ضوابط التقديم والقبول

وأوضح عميد الكلية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بندر بن ضعيان الحربي أن التقديم يشمل خريجي الثانوية العامة وما يعادلها وذلك في تخصصي الدعم الفني، وميكانيكا السيارات, مبيناً أن التقديم على المعهد الصناعي الثانوي يشمل خريجي الكفاءة المتوسطة والصف الأول والثاني ثانوي في تخصصات ميكانيكا السيارات ، والكهرباء الإنشائية، والتبريد والتكييف, إضافة إلى برنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدريبي واحد لجميع الفئات “بنين” وأقل مؤهل دارسي الكفاءة المتوسطة, داعياً المتقدمين إلى الاطلاع على إجراءات وشروط القبول والتسجيل عبر البوابة الإلكترونية للتسجيل.



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