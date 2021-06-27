منشآت التدريب التقني بنجران تبدأ استقبال طلبات القبول لبرنامج الدبلوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران اليوم، استقبال طلبات التسجيل ببرنامج الدبلوم للكليات التقنية للبنين والمعاهد الصناعية الثانوية بالمنطقة للفصل التدريبي الأول من العام 1443هـ، ويستمر حتى تاريخ 27 من الشهر الهجري الجاري، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

طلبات القبول والتسجيل

وأوضح مدير الإدارة بالمنطقة سعيد آل جبار أن طلبات القبول والتسجيل لمرحلة الدبلوم تشمل دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية للبنين في عدد من التخصصات التقنية والمهنية، كما يشمل التسجيل برامج الدبلوم المسائي لكلية البنين، وكلية البنات وفق التخصصات المطروحة عبر بوابة القبول الموحد، مشيراً إلى أن طلبات القبول والتسجيل تخضع لعدد من المعايير والشروط المخصصة لكل تخصص.

فتح المجال لتخصصات أكثر

وأكد حرص الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة على التوسع في برنامج البكالوريوس وفتح المجال لتخصصات أكثر سواء في كليات البنين أو البنات بما يواكب احتياج سوق العمل.



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