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تنبيه من سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على منطقة الباحة
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 - الباحة
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن سحباً رعدية ممطرة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية .
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة ، ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة ).
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين في الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط.
حالة الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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