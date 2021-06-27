محمد بن مسعود - الدمام - قلّد قائد قوة الأمن الدبلوماسي بالمدينة المنورة العقيد مظلي هديب العاصمي، رئيس رقباء حامد الذبياني رتبته الجديدة. وهنّأ "العاصمي" الذبياني بالترقية، متمنيًا له التوفيق والسداد. 27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 11:49 AM "العاصمي" يقلّد "الذبياني" رتبته الجديدة "العاصمي" يقلّد "الذبياني" رتبته الجديدة قلّد قائد قوة الأمن الدبلوماسي بالمدينة المنورة العقيد مظلي هديب العاصمي، رئيس رقباء حامد الذبياني رتبته الجديدة. وهنّأ "العاصمي" الذبياني بالترقية، متمنيًا له التوفيق والسداد. الكلمات المفتاحية ، "العاصمي" يقلّد "الذبياني" رتبته الجديدة ،

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