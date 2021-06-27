- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دشّن مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان بن صالح الدخيل، اليوم، الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس www.ghc.sa الذي تم تطويره شكلاً ومضموناً بما ينسجم مع هوية ورؤية المجلس المستقبلية.
تأتي هذه المبادرة ضمن خطط المجلس للارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية والتنسيق وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية والدولية والشركاء في المجال الصحي، ورفع مستوى الإنتاجية وتطويرها وتحسين خدمة العملاء المقدمة من المجلس وتحقيق الأهداف المرجوة.
كما تأتي امتداداً للأعمال التطويرية التي يقوم بها المجلس في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية، وضمن إستراتيجية المجلس نحو تعزيز وتطوير أساليب العمل، حيث يُقدّم الموقع الجديد لزائريه واجهة سهلة الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية.
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 11:31 AM
تمّ تطويره بما ينسجم مع هوية ورؤية المجلس المستقبليةتدشين الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس الصحة الخليجي
دشّن مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان بن صالح الدخيل، اليوم، الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس www.ghc.sa الذي تم تطويره شكلاً ومضموناً بما ينسجم مع هوية ورؤية المجلس المستقبلية.
تأتي هذه المبادرة ضمن خطط المجلس للارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية والتنسيق وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية والدولية والشركاء في المجال الصحي، ورفع مستوى الإنتاجية وتطويرها وتحسين خدمة العملاء المقدمة من المجلس وتحقيق الأهداف المرجوة.
كما تأتي امتداداً للأعمال التطويرية التي يقوم بها المجلس في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية، وضمن إستراتيجية المجلس نحو تعزيز وتطوير أساليب العمل، حيث يُقدّم الموقع الجديد لزائريه واجهة سهلة الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية.
، تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس الصحة الخليجي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس الصحة الخليجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.