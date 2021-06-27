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أصبحت آيسلندا أول دولة أوروبية، تُلغي جميع القيود التي كانت مفروضة في مكافحة تفشي وباء كورونا؛ خاصة أن نسبة تطعيم سكانها بلغت 87%.
وبداية من يوم السبت، لم يعد يُطلب من سكان آيسلندا الحفاظ على مسافات التباعد الجسدي وارتداء معدات الحماية الشخصية، كما تم رفع القيود المفروضة على عقد الاجتماعات والمناسبات العامة.
وكانت السلطات الآيسلندية قد فرضت قيودًا لمكافحة تفشي الوباء في مارس من العام الماضي؛ وفق "روسيا اليوم".
وقد بلغت في الوقت الحالي نسبة السكان في آيسلندا الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 87%؛ بينما تم تطعيم حوالى 60% منهم بالكامل.
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 11:21 AM
لم يعد يُطلب من سكانها الحفاظ على مسافات التباعد الجسديأول دولة أوروبية تلغي جميع إجراءات الحظر المتعلقة بكورونا
أصبحت آيسلندا أول دولة أوروبية، تُلغي جميع القيود التي كانت مفروضة في مكافحة تفشي وباء كورونا؛ خاصة أن نسبة تطعيم سكانها بلغت 87%.
وبداية من يوم السبت، لم يعد يُطلب من سكان آيسلندا الحفاظ على مسافات التباعد الجسدي وارتداء معدات الحماية الشخصية، كما تم رفع القيود المفروضة على عقد الاجتماعات والمناسبات العامة.
وكانت السلطات الآيسلندية قد فرضت قيودًا لمكافحة تفشي الوباء في مارس من العام الماضي؛ وفق "روسيا اليوم".
وقد بلغت في الوقت الحالي نسبة السكان في آيسلندا الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 87%؛ بينما تم تطعيم حوالى 60% منهم بالكامل.
، أول دولة أوروبية تلغي جميع إجراءات الحظر المتعلقة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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