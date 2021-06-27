شكرا لمتابعة خبر عن المسند يتوقع سكون رياح البوارح حتي الجمعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏ توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً) ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، أن رياح ‎البوارح تظل في سكون حتى يوم الجمعة القادمة.

وقال المسند "متوقع اليوم نشاط في الرياح الشمالية الغربية والغربية البحرية الرطبة على غربي منطقتي ‎مكة و ‎المدينة وقد تثير بعض ‎الغبار "

‏وأشار المسند إلى أن الفرصة لاتزال مهيأة لتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من أجواء مرتفعات ‎جازان ‎عسير ‎الباحة، وربما ‎الطائف ..

وأضاف "‏رياح ‎البوارح لا تستمر على وتيرة واحدة بل لها موجات زمنية تنشط فيها قد يصل طولها من 3 – 10 أيام ثم تهدأ الرياح وتصفو الأجواء لبضعة أيام ثم لا تلبث أن تعود لنشاطها مرة أخرى, ومسرح نشاطها يتجاوز المنطقة ‎الشرقية إلى أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية من ‎السعودية".