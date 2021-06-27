شكرا لمتابعة خبر عن «الموارد البشرية» تبدأ تطبيق قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اعتبارا من اليوم الأحد، بدء تطبيق قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص، بنسبة 25% لكل مجموعة.

ويأتي ذلك على أن يطبق هذا القرار على منشآت سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر ضمن التخصصات المحددة، ويستثنى من ذلك المنشآت الصغيرة؛ حيث ضمت الوظائف التي يشملها قرار التوطين "وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"وظائف تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل" و"وظائف الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات".

وتهدف الوزارة إلى توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحفيزه للنمو، فيما حددت الأجر المحتسب في توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات المستهدفة بحيث يبدأ من 7 آلاف ريال للمهن التخصصية و5 آلاف ريال للمهن الفنية.