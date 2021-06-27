شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. طبيب يعلن استعداده للتكفل بمساعدة والدي "فيصل" على الإنجاب مجددا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أعرب رئيس وحدة العقم في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، الدكتور طارق بغدادي، عن حزنه الشديد لواقعة دهس الطفل "فيصل" في نجران، والذي رحل عن والديه بعدما انتظراه 14 عامًا بدون إنجاب.

وأعلن بغدادي خلال برنامج "ياهلا" عن استعداده بأن يتكفل بمساعدة الأب والأم على الإنجاب من جديد.

وقال بغدادي: "يؤسفني الخبر هذا، بحكم أن الموضوع يخص تخصصي، حسيت أني ممكن أساعد واخفف شوية عن والديه".

وأضاف: "أعرف ما هو وقت تفكير أن يصير حمل جديد، بس مجرد يطلعوا من وضعهم ويكونوا مستعدين ما عندي مشكلة اتكفل بحالتهم".

ووجه رئيس وحدة العقم في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، رسالة للأزواج الذين يواجهون مشكلة في الإنجاب ناصحا إياهم بالصبر فقط.

وأصبحت واقعة دهس الطفل فيصل رحمه الله وشقيقته التوأم التي أصيبت بكسر في الحوض، حديث الساعة، حيث تفاعل العديد مع الواقعة لا سيما أن والدي الطفل قد عانيا كثيرا حتى استطاعا الإنجاب.

وحرصت "صدى" على تغطية تفاصيل وتطورات الواقعة منذ البداية، حيث قام قائد سيارة مسن بدهس الطفلين أثناء لهوهما، وعلى الفور قام بنقلهما إلى المستشفى لمحاولة إسعافهما إلا أن الطفل كان قد توفي في الحال، وقرر الأب العفو عن المتسبب في الحادث لوجه الله.