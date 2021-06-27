شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. تقني يكشف حيلة تستهدف الفتيات عبر "أبشر مزور" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الأكاديمي والمهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية فهد البقمي، عن حيلة يستخدمها بعض المحتالين لسرقة الفتيات، الباحثات عن تفعيل رخص القيادة.

ووصف البقمي هذه الحيلة بـ "الخطيرة" من قوة إتقانها، لدرجة أن 95% يمكن أن ينخدعوا بها، مشيرا إلى أن إحدى الفتيات وقعت ضحية لها وسُرق منها 50 ألف ريال بضغطة زر.

وأوضح البقمي، أن المحتالين ناسخين موقع "أبشر" الرسمي، بأدق تفاصيله بالميللي وقد يظن الكثير أنه الموقع الرسمي، ويقومون بإدخال بياناتهم ولن يلاحظون الفرق.

ولفت إلى أنه عند دخول الفتاة لموقع "أبشر" المزيف وإدخال بياناتها يتم إرسال كود التفعيل لها، وهو مطابق لكود تفعيل موقع أبشر الرسمي، وعندما تدخل الفتاة لتفعيل الرخصة تقوم بإدخال بياناتها وبيانات البنك الخاصة بها عبر التطبيق "المزيف" دون أن تنتبه، ثم تقع ضحية لهم ويقومون بسرقة أموالها.