«أمانة الرياض» تبدأ استقبال طلبات تصاريح ذبح الأضاحي في المطابخ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة منطقة الرياض بدء استقبال طلبات الحصول على التصاريح الإلكترونية للذبح في المطابخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442هـ.

وأوضحت «الأمانة» عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن طلب التصريح يتم إلكترونيًّا من خلال الموقع الإلكتروني، بدءًا من اليوم الأحد حتى 30 ذي القعدة الجاري.

وبينت أن الهدف من التصاريح الإلكترونية هو توفير خيارات متعددة أمام السكان لذبح الأضاحي وتقليل الازدحام من خلال توزيع مواقع الذبح في المدينة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات للسكان خلال موسم عيد الأضحى.