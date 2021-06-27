طقس الأحد.. سحب ممطرة وسماء غائمة جزئيًا على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأحد - طقسًا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيًا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزءين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر تصل إلى مترين في الجزء الاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الاوسط .

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.