بالارقام.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

محمد الفلاح - الأحد 27 يونيو 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 27 يونيو 2021، متأثرة بالزيادة العالمية في أسعار المعدن الأصفر بدعم من تراجع الدولار.



وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد، إلى مستوى 214.73 ريال سعودي (57.26 دولار)، مقابل 214.49 ريال (57.20 دولار) في ختام تعاملات أمس السبت.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولا في المملكة) إلى مستوى 187.89 ريال (50.10 دولار)، مقابل 187.68 ريال (50.05 دولار) أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودي، اليوم الأحد، إلى مستوى 161.05 ريال (42.95 دولار)، مقابل 160.86 ريال (42.90 دولار) أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، الأحد، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.26 ريال (33.40 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 107.46 ريال (28.66 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل نحو 89.57 ريال (23.88 دولار).

ارتفع سعر الأوقية في السعودية، اليوم الأحد، إلى مستوى 6682.50 ريال (1782 دولارا)، مقابل 6675 ريالا (1780 دولارا) في ختام تعاملات أمس السبت.

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1503.09 ريال (400.82 دولار)، مقابل 1501.40 ريال (400.37 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس السبت.

تتجه أسعار الذهب عالميا صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في 4 أسابيع، بعدما بلغ سعر أوقية الذهب مستوى 1781.43 دولار خلال تعاملات اليوم.

وارتفاع أسعار المعدن النفيس جاءت بدعم من أداء ضعيف للدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات قد تلقي المزيد من الضوء على صورة التضخم في الولايات المتحدة.

وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية "أسعار الذهب محتشدة في نطاق ضيق... المخاوف بشأن التضخم هي السبب الرئيسي في أن الأسعار لا تنخفض عن هذه النقطة".

ويُعتبر الذهب تحوطا من ارتفاع التضخم الذي قد يعقب تدابير التحفيز. ويتابع المستثمرون أيضا أسعار المنتجين الأمريكيين المقرر صدور بياناتها في وقت لاحق اليوم.

وقال هاريش إنه في الأمد المتوسط، فإن تعافي الاقتصاد الأمريكي يعزز الدولار، مما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ويتجه مؤشر الدولار صوب تسجيل هبوط أسبوعي بعد أن زاد نحو اثنين بالمئة الأسبوع الماضي بفضل إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بخصوص ميله صوب تشديد السياسة النقدية الأسبوع الماضي.

لكن جيروم باول رئيس المجلس قال الأسبوع الماضي إن التضخم لن يكون المحدد الوحيد للقرارات بشان أسعار الفائدة، مما هدأ مخاوف المستثمرين بشأن تشديد السياسة النقدية.