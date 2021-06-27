الحصيني يتوقع هطول أمطار وحبات برد على عدة مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، الأحد، طقساً حاراً نهاراً ومعتدلاً في ساعات الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، أنه متوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان.

كما توقع عبدالعزيز الحصيني هبوب رياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، والقصيم.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة ).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين في الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



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