تعليم سراة عبيدة يطلق برنامج نشاطي الصيفي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة برنامج “نشاطي في صيف 1442هـ”، لتعزيز القيم الوطنية والتربوية المتحققة في الأنشطة الطلابية، من خلال عدد من المسابقات والأنشطة والمشروعات الصيفية.

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج إلى استثمار طاقات الطلاب والطالبات وأوقاتهم في الإجازة الصيفية من خلال تقديم برامج تلبي حاجاتهم واهتماماتهم وتكسبهم خبرات ومهارات علمية واجتماعية وثقافية، إضافة إلى المهارات الحياتية التي تسهم في بناء شخصية سوية معتزة بدينها ووطنها.

دعوة للمشاركة

ويتضمن البرنامج الصيفي مشروع “بيئتنا الخضراء”، ومشروع “الباب”، و”هواية وشارة”، إلى جانب مسابقة “دليلة” و”مُحصّن” ، و”اقرأ وارتق”، و”شبابيك” ومسابقة “تخيّل”.

ودعت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية إلى المشاركة في البرنامج.

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