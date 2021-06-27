الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

تعرف على أسعار الذهب بالمملكة اليوم الأحد

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقرت أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عند الأسعار التي تم تسجيلها يوم أمس السبت.

الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 214.73 ريال (57.26) دولار، فيما سجل عيار 22 مبلغ 196.83 ريال (52.49) دولار.

الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 187.89 ريال (50.10) دولار، بينما عيار 18 سعر 161.05 ريال(42.95) دولار.



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