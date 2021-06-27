شركة الغاز تعلن موعد توزيع الأرباح النقدية على المساهمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية بأنه سوف يتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن العام المالي 2020م ابتداءً من يوم الثلاثاء 26 ذي القعدة 1442هـ الموافق 06 يوليو 2021م.

التحويل المباشر

وأوضحت الشركة، أن توزيع الأرباح سيتم بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

أحقية توزيع الأرباح

وأضافت أن أحقية توزيعات الأرباح كانت للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 12 ذي القعدة 1442هـ الموافق 22 يونيو 2021م (تاريخ الاستحقاق)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.



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