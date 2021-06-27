، روبوتات وكاميرات وتعقيم.. صيانة استثنائية للمعدات بالحرم استعداداً للحج ،

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كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال الصيانة، بتجهيز المعدات والأدوات كافة، من كاميرات حرارية ومعدات، والأدوات الخاصة بالتعقيم كافة، وتمّ القيام بالصيانة اللازمة لها ضمن استعداداتها لموسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ.
وأفاد مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام، حسن بن بركات السويهري، بأنه ضمن استعدادات الإدارة لموسم الحج قامت الإدارة بتجهيز الكاميرات الحرارية والأجهزة والمعدات كافة والأدوات الخاصة بالتعقيم كافة، سعياً من الإدارة للمحافظة على بيئة المسجد الحرام آمنة وخالية من الأوبئة.
وأضاف "السويهري"؛ أنه تمّ عمل صيانة استثنائية للروبوتات وأجهزة البايوكير والصبّانات والكاميرات الحرارية ومضخات التعقيم كافة، للتأكد من جاهزيتها واكتمال منظومة التعقيم، مؤكداً أن فريق الدعم الفني يقوم بأعماله على مدار العام وفق جدولة يتم وضعها مسبقاً، مع وجودهم على مدار الساعة للحالات الطارئة.
واختتم بأن هذه الأعمال بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وبمتابعة مستمرة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله- في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 09:38 AM
"السويهري": فريق الدعم الفني يقوم بأعماله على مدار العام بجدولة مسبقةروبوتات وكاميرات وتعقيم.. صيانة استثنائية للمعدات بالحرم استعداداً للحج
كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال الصيانة، بتجهيز المعدات والأدوات كافة، من كاميرات حرارية ومعدات، والأدوات الخاصة بالتعقيم كافة، وتمّ القيام بالصيانة اللازمة لها ضمن استعداداتها لموسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ.
وأفاد مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام، حسن بن بركات السويهري، بأنه ضمن استعدادات الإدارة لموسم الحج قامت الإدارة بتجهيز الكاميرات الحرارية والأجهزة والمعدات كافة والأدوات الخاصة بالتعقيم كافة، سعياً من الإدارة للمحافظة على بيئة المسجد الحرام آمنة وخالية من الأوبئة.
وأضاف "السويهري"؛ أنه تمّ عمل صيانة استثنائية للروبوتات وأجهزة البايوكير والصبّانات والكاميرات الحرارية ومضخات التعقيم كافة، للتأكد من جاهزيتها واكتمال منظومة التعقيم، مؤكداً أن فريق الدعم الفني يقوم بأعماله على مدار العام وفق جدولة يتم وضعها مسبقاً، مع وجودهم على مدار الساعة للحالات الطارئة.
واختتم بأن هذه الأعمال بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وبمتابعة مستمرة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله- في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
، روبوتات وكاميرات وتعقيم.. صيانة استثنائية للمعدات بالحرم استعداداً للحج ،
المصدر : الخليج 365
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