، "الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي ينبع ووادي الفرع ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدني الرؤية.. الحالة تبدأ الساعة الـ10 صباحًا وتستمر حتى الـ8 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتي ينبع ووادي الفرع -بمشيئة الله- تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.