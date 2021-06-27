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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات المناخية"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، طقسًا حارًّا نهارًا ومعتدلًا في ساعات الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات: (الباحة، وعسير، وجازان) تمتد إلى أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن.
وتابع: "الرياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة والقصيم".
حبات برد وأمطار ورياح.. "طقس أول أيام الأسبوع" بتوقيع "الحصيني"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-27
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات المناخية"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، طقسًا حارًّا نهارًا ومعتدلًا في ساعات الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات: (الباحة، وعسير، وجازان) تمتد إلى أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن.
وتابع: "الرياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة والقصيم".
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
08:48 AM
تَوقع أجواءً حارة نهارًا ومعتدلة في ساعات الفجر على معظم المناطق
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات المناخية"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، طقسًا حارًّا نهارًا ومعتدلًا في ساعات الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات: (الباحة، وعسير، وجازان) تمتد إلى أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن.
وتابع: "الرياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة والقصيم".
، حبات برد وأمطار ورياح.. "طقس أول أيام الأسبوع" بتوقيع "الحصيني" ،
المصدر : الخليج 365
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