، حبات برد وأمطار ورياح.. "طقس أول أيام الأسبوع" بتوقيع "الحصيني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تَوقع أجواءً ‏حارة نهارًا ومعتدلة في ساعات الفجر على معظم المناطق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات المناخية"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، طقسًا ‏حارًّا نهارًا ومعتدلًا في ساعات الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات: (الباحة، وعسير، وجازان) تمتد إلى أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن.

‏وتابع: "الرياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة والقصيم".