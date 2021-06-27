، بعد زيادة خطيرة ومقلقة في إصابات كورونا.. السفارة السعودية تعلّق أعمالها في بنغلاديش ،

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أعلنت السفارة السعودية لدى دكا تعليق أعمالها بسبب حالة الإغلاق الكامل الذي فرضته بنغلاديش في البلاد.
وقالت السفارة السعودية في حسابها على تويتر "تود السفارة الإحاطة بأن الحكومة البنغلاديشية أعلنت الإغلاق الكامل في أنحاء البلاد كافة عدا خدمات الطوارئ اعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/٦/٢٨م؛ نظراً لارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا أخيراً، وسيتم تعليق العمل في السفارة لحين رفع الحظر".
وفي ظل زيادة "خطيرة ومقلقة" في الإصابات الناجمة عن فيروس كورنا - طفرة "دلتا"، تفرض بنغلاديش إغلاقاً مشدداً جديداً بدءاً من غد الإثنين.
وقالت الحكومة إن كل الادارات العامة والشركات في القطاع الخاص ستظل مغلقة والذي يتوقع أن يستمر لأسبوعين، مع السماح فقط بالخروج لأسباب طبية وطارئة فقط.
وبلغ إجمالي عدد حالات فيروس كوفيد-19 في بنغلاديش حتى وقت مبكر من صباح اليوم، 883 ألفاً و138 مصاباً، فيما بلغت حالات الوفيات أكثر من 14 ألفاً.
بعد زيادة خطيرة ومقلقة في إصابات كورونا.. السفارة السعودية تعلّق أعمالها في بنغلاديشخالد علي الخليج 365 2021-06-27
أعلنت السفارة السعودية لدى دكا تعليق أعمالها بسبب حالة الإغلاق الكامل الذي فرضته بنغلاديش في البلاد.
وقالت السفارة السعودية في حسابها على تويتر "تود السفارة الإحاطة بأن الحكومة البنغلاديشية أعلنت الإغلاق الكامل في أنحاء البلاد كافة عدا خدمات الطوارئ اعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/٦/٢٨م؛ نظراً لارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا أخيراً، وسيتم تعليق العمل في السفارة لحين رفع الحظر".
وفي ظل زيادة "خطيرة ومقلقة" في الإصابات الناجمة عن فيروس كورنا - طفرة "دلتا"، تفرض بنغلاديش إغلاقاً مشدداً جديداً بدءاً من غد الإثنين.
وقالت الحكومة إن كل الادارات العامة والشركات في القطاع الخاص ستظل مغلقة والذي يتوقع أن يستمر لأسبوعين، مع السماح فقط بالخروج لأسباب طبية وطارئة فقط.
وبلغ إجمالي عدد حالات فيروس كوفيد-19 في بنغلاديش حتى وقت مبكر من صباح اليوم، 883 ألفاً و138 مصاباً، فيما بلغت حالات الوفيات أكثر من 14 ألفاً.
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
08:24 AM
عقب الإعلان عن الإغلاق الكامل في أنحاء البلاد كافة
أعلنت السفارة السعودية لدى دكا تعليق أعمالها بسبب حالة الإغلاق الكامل الذي فرضته بنغلاديش في البلاد.
وقالت السفارة السعودية في حسابها على تويتر "تود السفارة الإحاطة بأن الحكومة البنغلاديشية أعلنت الإغلاق الكامل في أنحاء البلاد كافة عدا خدمات الطوارئ اعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/٦/٢٨م؛ نظراً لارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا أخيراً، وسيتم تعليق العمل في السفارة لحين رفع الحظر".
وفي ظل زيادة "خطيرة ومقلقة" في الإصابات الناجمة عن فيروس كورنا - طفرة "دلتا"، تفرض بنغلاديش إغلاقاً مشدداً جديداً بدءاً من غد الإثنين.
وقالت الحكومة إن كل الادارات العامة والشركات في القطاع الخاص ستظل مغلقة والذي يتوقع أن يستمر لأسبوعين، مع السماح فقط بالخروج لأسباب طبية وطارئة فقط.
وبلغ إجمالي عدد حالات فيروس كوفيد-19 في بنغلاديش حتى وقت مبكر من صباح اليوم، 883 ألفاً و138 مصاباً، فيما بلغت حالات الوفيات أكثر من 14 ألفاً.
، بعد زيادة خطيرة ومقلقة في إصابات كورونا.. السفارة السعودية تعلّق أعمالها في بنغلاديش ،
المصدر : الخليج 365
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