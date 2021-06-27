السعودية.. حالة الطقس اليوم الأحد بالمملكة

محمد الفلاح - الأحد 27 يونيو 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، أن يسود طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيا.



كما توقع أن تتخلل السماء بعض السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة).

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين في الجزء الأوسط، وحالةالموج البحر متوسط تصل إلى مائج في الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.