اعتباراً من اليوم.. بدء تطبيق قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اعتبارا من اليوم الأحد، تطبيق قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يتم توطين هذه الوظائف بنسبة 25% لكل مجموعة، على أن يطبق هذا القرار على منشآت سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر ضمن التخصصات المحددة، ويستثنى من ذلك المنشآت الصغيرة.

الوظائف المشمولة

وتضمنت الوظائف التي يشملها قرار التوطين “وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات” ووظائف تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل ووظائف الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات.

وتطمح الوزارة إلى توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحفيزه للنمو، وحددت الأجر المحتسب في توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات المستهدفة بحيث يبدأ من 7 آلاف ريال للمهن التخصصية و5 آلاف ريال للمهن الفنية.

الدليل الإجرائي

ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي لقرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).



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