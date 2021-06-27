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حبات برد وأمطار ورياح.. "طقس أول أيام الأسبوع" بتوقيع "الحصيني"

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محمد بن مسعود - الدمام - تَوقع أجواءً ‏حارة نهارًا ومعتدلة في ساعات الفجر على معظم المناطق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات المناخية"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، طقسًا ‏حارًّا نهارًا ومعتدلًا في ساعات الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات: (الباحة، وعسير، وجازان) تمتد إلى أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن.

‏وتابع: "الرياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة والقصيم".

حبات برد وأمطار ورياح..

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 08:48 AM

تَوقع أجواءً ‏حارة نهارًا ومعتدلة في ساعات الفجر على معظم المناطق

حبات برد وأمطار ورياح.. "طقس أول أيام الأسبوع" بتوقيع "الحصيني"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات المناخية"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، طقسًا ‏حارًّا نهارًا ومعتدلًا في ساعات الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات: (الباحة، وعسير، وجازان) تمتد إلى أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن.

‏وتابع: "الرياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة والقصيم".

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المصدر : الخليج 365

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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