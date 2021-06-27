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سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 409 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 280005 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 209395 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16062 حالة بعد تسجيل 31 وفاة جديدة.
الجزائر
سجلت الجزائر 341 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ بينما تَمَاثل 230 مريضًا للشفاء.
وأفادت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها أمس، بأن إجمالي الإصابات بلغ 138.113 حالة والوفيات 3.685 وفاة.
موريتانيا
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ودون تسجيل أي حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، قد بلغ 20 ألفًا و604 إصابات؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 486 وفاة.
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 08:45 AM
خلال الـ24 ساعة الماضيةكورونا.. مصر تسجل 409 إصابات جديدة و341 حالة بالجزائر و36 بموريتانيا
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 409 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 280005 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 209395 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16062 حالة بعد تسجيل 31 وفاة جديدة.
الجزائر
سجلت الجزائر 341 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ بينما تَمَاثل 230 مريضًا للشفاء.
وأفادت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها أمس، بأن إجمالي الإصابات بلغ 138.113 حالة والوفيات 3.685 وفاة.
موريتانيا
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ودون تسجيل أي حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، قد بلغ 20 ألفًا و604 إصابات؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 486 وفاة.
، كورونا.. مصر تسجل 409 إصابات جديدة و341 حالة بالجزائر و36 بموريتانيا ،
المصدر : الخليج 365
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