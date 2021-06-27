شكرا لمتابعة خبر عن السفارة لدى موسكو: لن يُسمح بالدخول للمطاعم والمقاهي إلا للمحصنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - موسكو (صدى):

كشفت سفارة المملكة لدى روسيا الاتحادية، أنه لن يُسمح بالدخول لمطاعم ومقاهي موسكو إلا للمحصنين أو المتعافين اعتبارًا من تاريخ 28 يونيو.

وذكرت السفارة، في بيان عبر “تويتر” “تود سفارة المملكة في موسكو التنبيه بأنه اعتبارًا من تاريخ 28 يونيو لن يُسمح بالدخول لمطاعم ومقاهي موسكو إلا للمحصنين أو المتعافين الذين مضى على إصابتهم أقل من 6 أشهر أو اختبار سلبي (PCR) لا يزيد عن 3 أيام”.

وأشارت إلى أنه يتم إبراز ذلك برمز (QR)، والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع الخدمات لحكومة موسكو.