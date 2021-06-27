شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يقترح تغيير لون سيارات نقل الموتى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

اقترح مواطن على المجلس البلدي بالرياض، تغيير لون سيارات نقل الموتى تمييزًا لها عن سيارات أمانة المنطقة.

ومن جانبه أوضح المجلس أنه طور المقترح وقدمه على شكل مبادرة إلى الأمانة لإكرام الموتى.

وتضمنت المبادرة تغيير لون السيارات إلى الأبيض، وأن يكتب على السيارات "إكرام الموتى"، كما اقترح المجلس أن يكون نقل الموتى والمصابين من اختصاص الهلال الأحمر إلى المستشفى، أما نقلهم إلى المقبرة من اختصاص البلدية بالنموذج الجديد.