«تقنية أبها» تبدأ القبول بالدبلوم الصباحي والمسائي.. اليوم

الرياض - محمد عبدالله - تبدأ الكلية التقنية بأبها اليوم الأحد، القبول لبرنامج الدبلوم «الصباحي والمسائي» للفصل الأول من العام التدريبي المقبل 1443هـ، ويستمر حتى11/27 /1442 هـ.

وأوضح عميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان أن القبول سيكون لمرحلة الدبلوم الصباحي والمسائي في التخصصات كافة، وذلك عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عبر موقع البوابة الإلكترونية (قبولي).

وأشار إلى أن الترشيح سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف الاتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج القبول الإلكتروني.

وأضاف أن القبول لبرامج الدبلوم الصباحي سيكون في 11 تخصصًا بالكلية وفرعها بحي الموظفين بأبها، وستكون التخصصات المتاحة للتدريب الصباحي في أقسام تقنية الحاسب الآلي، والتقنية الإدارية، والتقنية الميكانيكية، والتقنية الكهربائية، وتقنية السيارات، والتقنية المدنية والمعمارية، والمساحة، وذلك في التخصصات كافة في جميع الأقسام المذكورة.

فيما سيكون القبول في الدبلوم المسائي في تخصصي تقنية الإدارة المكتبية وتقنية الإنشاءات المدنية.

ودعا عميد الكلية الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة ومن لديه أي استفسار، فيمكن التواصل مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية او مركز خدمة المجتمع بالمقر الرئيس بجوحان.