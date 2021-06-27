«الصحة» و«الداخلية» تستعرضان الأحد مستجدات لقاح كورونا والتحديثات الأمنية

الرياض - محمد عبدالله - تعقد وزارة الصحة ووزارة الداخلية، الأحد، مؤتمرًا صحفيًا، للكشف عن مستجدات لقاح فيروس كورونا في المملكة، والتحديثات الأمنية.

وقالت وزارة الصحة، في إنفوجراف، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المتحدث باسمها الدكتور محمدالعبدالعالي، سيستعرض في المؤتمر الذي يعقد عصر الأحد، مستجدات لقاح كورونا، والمؤشرات الوبائية في المملكة، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.

وبحسب الصحة، فإن الدكتور العبدالعالي، سيستعرض – أيضًا- الأوضاع العالمية لفيروس كورونا، وأبرز الإحصائيات الصحية.

يأتي ذلك، فيما يستعرض المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال بن عبدالمحسن الشلهوب، التحديثات الأمنية، وإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية.

كما سيستعرض متحدث «الداخلية»، في مؤتمر الأحد، لائحة مخالفات الحد من التجمعات والحجر الصحي المؤسسي.