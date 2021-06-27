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طقس شديد الحرارة على الشرقية وسحب رعدية على بعض المناطق

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الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين في الجزء الاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج في الجزء الاوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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