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«أبشر» تحذّر من رسائل مشبوهة تدّعي علاقتها بالمنصة

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الدمام - شريف احمد - حذرت منصة (أبشر) المستفيدين من خدماتها كافة، من التعامل مع أي رسائل مشبوهة تدعي علاقتها بالمنصة، أو البوابة الرئيسة لموقع وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن هناك محاولات للتحايل على المستخدمين من خلال روابط مزيفة لصفحة الدخول للمنصة بهدف الحصول على بياناتهم واستغلالها في عمليات مشبوهة.

وشددت المنصة على ضرورة التأكد من صحة الروابط عند استخدام المنصة، مفيدة أنه يمكن للمستفيدين الوصول إلى منصة أبشر عبر الرابط www.absher.sa، وكذلك الوصول لموقع وزارة الداخلية عبر الرابط (https://www.moi.gov.sa).

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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