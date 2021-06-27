شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح تجربة تلقيح الأغاريض المبكرة لنضج التمور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مركز النخيل والتمور بالأحساء عن نجاح تجربة تلقيح الأغاريض المبكرة في النضج قبل موسم التلقيح وتغطيتها، التي أجريت على صنف الخلاص.

3 مزارع

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام لمركز النخيل والتمور عباس البراهيم لـ«اليوم» أن تجربة التلقيح أجريت على صنف الخلاص في حقول في محافظتي الأحساء والقطيف للعام الحالي 2020-2021م، إذ تمت التجربة بالأحساء على أربع نخلات من صنف الخلاص في مزرعة بريقا 2، وكذلك 4 نخلات من صنف الخلاص في مزرعتين لمواطنين بالمحافظة.

تغطية العذوق

وقال إنه تمت عملية التلقيح بتاريخ 2020/12/25م، وتغطية العذوق بورق الكرافت وتم تقدير نسبة العقد، وكانت متفاوتة بين المتوسطة والمنخفضة، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، ولوحظ تلون الثمار بتاريخ 2021/6/3م، وكانت بداية نضج الثمار وإنتاج الرطب بتاريخ 2021/6/17م، ولا تزال الدراسة قائمة لقياس الصفات الفيزيائية للتمور (الطول - العرض - الوزن) ومقارنتها بتمور الموسم الحالي.

مردود مادي

وأوضح أنه بناء على هذه النتائج المبدئية والمشجعة، ننصح المزارعين بضرورة تلقيح وتغطية الأغاريض، التي تخرج قبل موسم التلقيح وعدم إهمالها لما في ذلك من مردود مادي يزيد من دخل المزارع ويوفر للمستهلك هذه الفاكهة المباركة قبل موسمها.

وبيَّن البراهيم أن النتائج تؤكد أهمية جمع وحفظ حبوب اللقاح لاستخدامها لتلقيح الأغاريض المبكرة في النضج قبل موسم التلقيح أو لتلقيح أغاريض الأصناف المبكرة في موسم التلقيح، التي تخرج قبل الأغاريض المذكرة.

تدريب المختصين

وأضاف إن مركز النخيل والتمور بمحافظة الأحساء درب المختصين بالمركز على جهاز تحليل متبقيات المبيدات بتقنية الكروماتوجرافي واستخلاص عينات التمور بطريقة كيوتشر المعتمدة دوليا، بدعم وجهود من وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة م. أحمد العيادة.

الجدير بالذكر، أن المركز يعمل على تطبيق رؤية المملكة 2030، ويضم المركز أكبر بنك أصول لأصناف النخيل في العالم لأكثر من 127 صنفا من التمور المحلية والوطنية والعالمية.