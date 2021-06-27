شكرا لقرائتكم خبر عن نحو بيئة نظيفة700 متطوع يعزفون «سيمفونية الوعي» بأنامل من ذهب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك أكثر من 700 متطوع ومتطوعة عصر أمس، في حملة نظافة موسعة بعدد من بلدات المنطقة الشرقية ضمن مبادرة «شرقية نظيفة»، التي أطلقتها الأمانة تحت رعاية وكيل الأمين م. زياد مغربل، لنظافة الأماكن العامة.

الشراكة المجتمعية

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة الوعي حول أهمية النظافة وتكريس هذا المفهوم لدى جميع أفراد المجتمع، وتعزيز ثقافة التطوع ورفع الشراكة المجتمعية، كما أنها تأتي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى الشراكة المجتمعية لثقافة التطوع.

الواجهة البحريةوشملت المبادرة تنظيف الواجهة البحرية بالدمام، إذ انتشر المتطوعون بمختلف أعمارهم لرفع النفايات وإيصال رسائل توعوية بأهمية نظافة الواجهات البحرية والشواطئ والمحافظة على المرافق البلدية والممتلكات العامة، وتعزيز تنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع.

4 مواقع

وفي القطيف، شملت الحملة 4 مواقع في المحافظة، الأول بحي المجيدية بجانب «البيت القطيفي»، والثاني بتاروت بجانب «شاطئ الرملة البيضاء»، والثالث بسيهات في «المنتزه»، والرابع بصفوى «ممشى جاوان»، وذلك ضمن مبادرة «القطيف نظيفة».

مبادرات متواصلةوأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني أن الحملة تهدف إلى نشر التوعية بأهمية المحافظة على النظافة، واستشعار المسؤولية المجتمعية، وقال إن هناك 10.228 متطوعًا ومتطوعة من مختلف الأعمار شاركوا في تنفيذ 30 مبادرة في أوقات سابقة ساهمت في الارتقاء والبناء والنماء بمختلف نواحي المحافظة.