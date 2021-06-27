شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة مواطن سبعيني بعد انغلاق الشرايين الدماغية في مواساة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح الفريق الطبي في مستشفى المواساة بالدمام بفضل الله وتوفيقه في إنقاذ حياة مواطن سبعيني كان يعاني من جلطة حديثة بالمخ نتيجة انغلاق الشرايين المؤدية للدماغ والتي كانت ستؤدي إلى وفاته في حال تأخر التدخل العلاجي المناسب بالسرعة المطلوبة.

عقب وصول الحالة اتخذ الفريق الطبي قرارا فوريا باستخدام القسطرة التداخلية التي تمت تحت إشراف الدكتور محمد المهدي استشاري طب الأعصاب التداخلية ورئيس برنامج السكتة الدماغية في مستشفى المواساة بالدمام، واستشاري جراحة الأوعية الدموية الدكتور أحمد التايه مع أخصائي الأشعة التداخلية في مواساة الدمام الدكتور محمد السيد.

وتعتبر القسطرة الدماغية من الإجراءات الحديثة المستخدمة في علاج الجلطات الدماغية حيث تقوم على توسيع التضيق الحاصل في الشرايين المغذية للمخ بدون جراحة والتي تعمل بدورها على إعطاء نتائج إيجابية فورية تقلل من الآثار الجانبية الناتجة عن التدخلات الجراحية والتي تقلل بدورها من فترة التعافي لما بعد الإجراء.

تم بحمد الله تعافي المريض وخروجه من المستشفى بعد اتخاذ كامل الإجراءات التشخيصية التي تؤكد التعافي بشكل كامل.

جدير بالذكر أن برنامج السكتة الدماغية في مستشفى المواساة بالدمام يعتبر من البرامج الحديثة التي تواكب أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال وهو البرنامج الأول المتكامل لعلاج الجلطات ونزيف المخ في المستشفيات الخاصة.