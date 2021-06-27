شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة د. سليمان الحبيب تتقدم «11» مركزا في تصنيف «فوربس» لأكثر 100 شركة تأثيرا في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدمت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية «11» مركزاً في تصنيف مجلة فوربس «Forbes» لأقوى وأكثر «100» شركة تأثيراً في الشرق الأوسط، واحتلت المركز الـ«55»، بعد أن حلت في تصنيف العام الماضي في المركز الـ«66».

وحافظت المجموعة على موقعها في المرتبة الأولى كأفضل شركة رعاية صحية بالشرق الأوسط، للعام الثاني على التوالي، وتعد هذه القفزة الكبيرة التي حققتها المجموعة في القائمة العامة نجاحاً كبيراً لعملاقة الرعاية الصحية، التي تميزت طوال مسيرتها الناجحة بقدرتها على وضع الخطط والإستراتيجيات المحكمة المستشرفة للمستقبل، وتحويلها إلى برامج عمل طموحة، ما مكنها من منافسة كيانات اقتصادية ضخمة في قطاعات مختلفة كالبترول والصناعة والمصارف والبنوك، والتعدين والاتصالات، واحتلال المركز «55» في قائمة الـ«100» الكبار، متغلبة على تحديات عام 2020م وانتشار جائحة (كوفيد-19)، وتحويلها إلى فرص للنمو وزيادة القيمة السوقية والمبيعات والأصول والأرباح، كما أنها حققت توسعاً وانتشاراً جغرافياً لافتاً، حيث تملك المجموعة «23» منشأة ومستشفى للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 3 ملايين مريض في جميع أنحاء المملكة والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وتعمل الآن على تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة وفق أعلى المعايير العالمية.

وكانت المجموعة قد حصلت على جائزة «أبرز إدراج» في السوق المالية السعودية «تداول»، التي جاءت تقديراً لما تم إنجازه خلال الطرح العام وما بعده من نتائج استثنائية ونمو الإيرادات رغم التحديات والظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، ونجحت في تعزيز مكانتها كمقدم رعاية صحية موثوق به بالمنطقة.