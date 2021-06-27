شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في «سيدني» تطالب المواطنين بتوخي الحذر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت القنصلية العامة للمملكة في سيدني، المواطنين والمبتعثين، بتوخي الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الصحية، وذلك عقب تمديد النطاق الجغرافي للإغلاق بسبب جائحة كورونا

وذكرت القنصلية عبر «تويتر» أن السلطات المحلية أعلنت عن تمديد النطاق الجغرافي لفرض الإغلاق ليشمل بالإضافة إلى مدينة سيدني الكبری، منطقة بلو ماونتن وسنترال کوست وولونغونغ، اعتبارا من أمس السبت الموافق 26 يونيو، وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء ولمدة أسبوعين.

ودعت القنصلية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية، ومتابعة التحديثات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية.

وأشارت القنصلية إلى أنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل معها من خلال هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين: 0473999119، أو البريد الإلكتروني لشؤون السعوديين: [email protected]