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القنصلية في «سيدني» تطالب المواطنين بتوخي الحذر

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الدمام - شريف احمد - طالبت القنصلية العامة للمملكة في سيدني، المواطنين والمبتعثين، بتوخي الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الصحية، وذلك عقب تمديد النطاق الجغرافي للإغلاق بسبب جائحة .

وذكرت القنصلية عبر «تويتر» أن السلطات المحلية أعلنت عن تمديد النطاق الجغرافي لفرض الإغلاق ليشمل بالإضافة إلى مدينة سيدني الكبری، منطقة بلو ماونتن وسنترال کوست وولونغونغ، اعتبارا من أمس السبت الموافق 26 يونيو، وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء ولمدة أسبوعين.

ودعت القنصلية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية، ومتابعة التحديثات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية.

وأشارت القنصلية إلى أنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل معها من خلال هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين: 0473999119، أو البريد الإلكتروني لشؤون السعوديين: [email protected]

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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